Пентагон ищет новые решения для "прорыва" в борьбе с противниками

Пентагон объявил о поиске технологий для «прорыва» в борьбе с противниками Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Управление технологий быстрого реагирования Министерства обороны США заявило о планах провести осенью 2021 года "Виртуальную встречу по поиску решений" с создателями новых технологий, чтобы отобрать проекты для обеспечения "прорывных возможностей" обороны страны

По итогам встречи Пентагон предложит нескольким инновационным компаниям создать пилотные образцы или провести испытания.

- Управление технологий быстрого реагирования находится в поиске ультраинновационных технологий, которые потенциально могут не позднее 2028 года обеспечить прорывные возможности для противостояния практически равным по силе противникам и заполнить пробелы в рамках важных совместных миссий, - сказано в документе, фрагмент которого приводит RT.

Отмечается также, что осенью разработчики смогут представить свои технологии представителям правительства.

Наибольшее внимание власти США хотят уделить проектам в сфере модернизации Пентагона, среди них технологии 5G, кибертехнологии, искусственный интеллект, а также гиперзвуковые, квантовые и космические технологии.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Пентагон признал опережение Китаем в трёх военных областях.