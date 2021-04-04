Мошенники стали предлагать россиянам вклад под высокий процент

Мошенники начали под видом банка предлагать россиянам открыть вклад под высокий процент. Тем, кого предложение заинтересовало, они присылают ссылку на якобы онлайн-банк, где жертва вводит настоящие логин и пароль от своего кабинета.

- Злоумышленники сообщают о якобы проводимой акции, которой нет на сайте, и предлагают оформить вклад под более высокий процент. Затем они присылают ссылку на поддельную страницу аутентификации, где требуется ввести логин и пароль от онлайн-банка, - сообщила агентству РИА Новости глава группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.

Специалист уточнила, что мошенники начали предлагать россиянам вклады, поскольку многие уже знают об опасности передачи по телефону кодов из смс для подтверждения операций. При этом клиенты могут не увидеть ничего подозрительного в предложении о вкладе и не заметить, что сайт для ввода данных - фальшивый.

В Центробанке сообщили, что знают о новой схеме мошенничества. В Пресс-службе Банка России объяснили, что преступники стали интересоваться вкладами больше, чем счетами, поскольку у россиян стало значительно больше денег на счетах и депозитах, чем на карте.

Ранее сайт KP.ru рассказал о главных схемах интернет-мошенников в 2021 году.