AP: У мужчины, сбившего полицейских около Капитолия, были галлюцинации, паранойя и суицидальные мысли

Мужчина, в пятницу сбивший на автомобиле полицейских у Капитолия, страдал от галлюцинаций, паранойи и суицидальных мыслей Фото: REUTERS

Мужчина, который в пятницу, 2 апреля, сбил на автомобиле двух полицейских около здания Капитолия, страдал от галлюцинаций, паранойи и суицидальных мыслей, сообщает агентство Associated Press.

Источник издания сообщил, что при расследовании мотивов атаки на полицейских следователи рассматривают психическое здоровья преступника. Они уже обсудили эту версию с родственниками нападавшего, и те сообщили, что у мужчины ранее возникали бредовые мысли.

Напомним, в пятницу, 2 апреля, 25-летний афроамериканец Ноа Грин протаранил ограждение на КПП около Капитолия. Он врезался в в двух офицеров, вышел из машины с ножом, а затем полиция сообщила, что нападавший мёртв. Мужчина считал, что его преследуют спецслужбы. От полученных травм также скончался один из полицейских.

Сайт KP.ru сообщал, что президент США Джо Байден распорядился до 6 апреля приспустить национальные флаги в память о погибшем полицейском Уильяме Эвансе.