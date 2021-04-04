Кинолог рассказал, как помочь собаке справиться с депрессией и стрессом

Кинолог рассказал, как помочь собаке пережить тоску, если ее хозяин надолго уехал или умер, а также чем такое состояние грозит самому животному Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разлука с хозяином станет стрессом для собаки. Животное может начать лаять, вести себя тревожно и нервно, а некоторые даже отказываются от еды и прогулок, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, отметив, что такое состояние весьма опасно для собаки.

- Не будьте навязчивыми и не настаивайте на играх и ласках, но и не оставляйте животное в таком состоянии одного. Когда собака тоскует по хозяину, постарайтесь окружить ее заботой и любовью. Так собака поймет, что ее все еще любят. В этот период нужно проявлять терпение и отзывчивость к желаниям собаки, - отметил кинолог в разговоре и РИА Новости.

Он также отметил, что при возможности собаке было бы легче пережить потрясение в привычном месте, а если собаку необходимо перевезти в другой дом, то надо взять с собой знакомые ей вещи хозяина, игрушки и лежанку. Благодаря этому собака будет чувствовать себя спокойнее.