Автоюрист раскрыл схемы мошенничества при покупке автомобиля

Эксперт рассказал о распространённых видах мошенничества при покупке машины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мошенники в основном стремятся продать машины, которые находятся в аресте, в кредите или залоге банка, рассказал автоюрист Дмитрий Славнов. Проверять автомобиль эксперт посоветовал через открытые бесплатные системы, как reestr-zalogov.ru. На портале необходимо ввести VIN-номер машины и проверить, числится ли на ней запрет регистрационных действий.

Затем машину надо проверить в базе ГИБДД и в базах "Автобот" и "Автокод".

- Если вы действительно хотите приобрести машину (а машина — это не очень дешёвая покупка), обратитесь к специалистам или приобретите необходимые приборы, чтобы посмотреть, действительно ли машина в заводской окраске либо на ней килограммы шпаклёвки. Это тоже немаловажный факт, - отметил автоюрист в беседе с RT.

Славнов также уточнил, что машины часто перепродают после сильного удара, который мог повлечь изменения геометрии кузова. При этом ездить на такой машине опасно. Технические характеристики автомобиля надо проверять с помощью приборов, а юридические - с помощью экспертов.

- Если колёса, двери, железку выправить можно, то запрет регистрационных действий снимается куда сложнее, - заключил Славнов.

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