В России 4 апреля 2021 года выявлено 8 817 новых заражённых коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 8 817 новых случаев коронавируса в 84 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 8 817 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Отмечается также, что заражённые выявлены в 84 регионах из 85. У 13,2% среди заболевших не было никаких проявлений коронавируса. Общее число заразившихся в России составляет 4,58 миллиона человек.

Тремя регионами с наибольшим число заболевших стали Москва (1 901 человек), Санкт-Петербург (711 человек) и Московская область (598).

В Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области зарегистрировано по три заболевших, в Тыве - два случая заражения, а в Магаданской области - один.

За сутки от заражения коронавирусом погибли 357 человек, а за всё время пандемии - 100 374 человека.

Выписались после прохождения лечения от коронавируса ещё 8 212 человек. За весь период эпидемии врачи смогли вылечить 4,2 миллиона пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.