Путин поздравил геологов и работников отрасли с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональным праздником Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональным праздником. В поздравительной телеграмме глава государства отметил успехи последних десятилетий в открытии новых месторождений и развитии энергетического потенциала страны, а также в освоении минерально-сырьевой базы и укреплении индустриального и оборонного потенциала.

- Вы по праву можете гордиться яркими страницами истории отечественной геологической отрасли и многими поколениями своих предшественников — людей особой жизненной закалки, настоящих героев-первопроходцев, - добавил президент Путин в своей телеграмме. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. В своём поздравлении Путин назвал защиту общественного порядка и жизни опасной и благородной работой.