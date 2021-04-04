Минпросвещения призвало школы не спрашивать справки о родстве при поступлении братьев и сестёр учащихся

В 2021 году вступают в силу новые правила для записи в школу в первый класс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство просвещения России обратилось к школам с просьбой не спрашивать с родителей лишние справки о родстве при поступлении в первый класс детей, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе. Об этом сообщил в эфире радиостанции "Комсомольская правда" директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства просвещения РФ Евгений Семченко.

- Важный нюанс этого года – преимущественное зачисление братьев и сестер в ситуации, когда один из них уже обучается в этой школе. Вне зависимости от места проживания. Если первый ребенок в школе, эта школа не прикреплена к району, один из детей там обучается – брат и ли сестра, то второй зачисляется туда же. Главное, что этим правом могут воспользоваться дети, которые из одной семьи. И совместно проживают, - объяснил Семченко.

Он также отметил в программе "Родительский вопрос", что за 2020 год в Минпросвещения постарались учесть все замечания по вопросу зачисления детей в первый класс. Первый этап поступления продлится с 1 апреля по 30 июня. Он предназначен для детей, у которых есть внеочередное право зачисления, и для тех, кто живёт в домах, прикреплённых к территории школы.

На втором этапе зачисления в первый класс, который продлится с 6 июля по 5 сентября, при наличии свободных мест в классе после первого этапа, будут зачислены остальные дети.

Ранее сайт KP.ru публиковал новые правила поступления детей в первый класс в 2021 году.