Гинцбург: Вакцинация "Спутником Лайт" вдвое снижает риск заражения коронавирусом

Использование препарата "Спутник Лайт" для вакцинации вдвое снижает риск заражения коронавирусной инфекцией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Применение вакцины "Спутник Лайт", облегчённой версии вакцины "Спутник V", снижает риск заражения COVID-19 в два раза, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- Есть вариант "Лайт", который собой представляет первый компонент вакцины "Спутник V". [Если] использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60, - заявил разработчик вакцины в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, 29 марта 2021 года Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину "Спутник Лайт", сообщал сайт KP.ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ранее, что облегчённый препарат вакцины призван устранить основной недостаток препарата "Спутник V" - обязательное введение двух компонентов с перерывом в несколько недель. После применения "Спутник Лайт", иммунитет начинает формироваться уже через неделю.