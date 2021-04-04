Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Коронавирус Covid-194 апреля 2021 14:02

Гинцбург: Вакцинация "Спутником Лайт" вдвое снижает риск заражения коронавирусом

Облегчённая версия препарата состоит из одного компонента
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)

Использование препарата "Спутник Лайт" для вакцинации вдвое снижает риск заражения коронавирусной инфекцией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Применение вакцины "Спутник Лайт", облегчённой версии вакцины "Спутник V", снижает риск заражения COVID-19 в два раза, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- Есть вариант "Лайт", который собой представляет первый компонент вакцины "Спутник V". [Если] использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60, - заявил разработчик вакцины в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, 29 марта 2021 года Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину "Спутник Лайт", сообщал сайт KP.ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ранее, что облегчённый препарат вакцины призван устранить основной недостаток препарата "Спутник V" - обязательное введение двух компонентов с перерывом в несколько недель. После применения "Спутник Лайт", иммунитет начинает формироваться уже через неделю.