Во Франции ограбили и избили миллионера Бернара Тапи и его супругу

Больного раком Бернара Тапи и его жену ночью избили в собственном доме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на воскресенье, 4 апреля 2021 года, четверо неизвестных злоумышленников ограбили и избили французского бизнесмена Бернара Тапи и его супругу, передаёт телеканал BFM. Пока семейная пара спала, грабители проникли в их дом, расположенном в департаменте Сена и Марна, к юго-востоку от Парижа.

Преступники несколько раз ударили больного раком желудка Бернара Тапи и его жену, а затем скрылись, забрав награбленное из их дома. Пара вызвала врачей, им оказали помощь, но травмы не требовали госпитализации.

Бернар Тапи ранее занимал пост депутата Европарламента. В 1992 году его назначили министром по делам городов в правительстве Пьера Береговуа, а с 1986 по 1994 годы Тапи возглавлял футбольный клуб "Олимпик Марсель".

BFM также сообщает, что Бернару Тапи позвонил президент Франции Эммануэль Макрон. Прокуратура Мелуна начала расследование по факту насильственных действий.