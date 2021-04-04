Голикова: В России резко увеличилось число желающих привиться от коронавируса

Татьяна Голикова заявила о резком росте числа желающих привиться от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России резко выросло число желающих получить вакцину от коронавируса, сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Она также призвала россиян активнее проходить вакцинацию от COVID-19 и отметила, что прививаться "не страшно и безболезненно".

- Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона, - отметила Голикова в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин".

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января 2021 года по поручению президента России Владимира Путина. Сейчас в стране прививают в основном вакциной "Спутник V", разработанной в центре имени Гамалеи. В России также разработаны вакцины "ЭпиВакКорона" от вирусологического центра "Вектор" и "КовиВак" от института Чумакова.