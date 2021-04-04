Эксперт: Блогер Бил учел ошибки защиты Ефремова, у него за рулем не сидели инопланетяне

«Комсомольская Правда» разбирает с экспертами самые важные вопросы, которые остаются после резонансного ДТП на Садовом кольце Фото: Скриншот с видео

В стратегии защиты блогера Эдварда Била явно учтены все ошибки Михаила Ефремова, заявил в разговоре с сайтом KP.ru известный адвокат и вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

- Да, тут никто не говорит, что за рулем сидели инопланетяне. Здесь, скорее, правильнее было валить все на некую техническую причину. Отказали тормоза. Кочка. Руль заело. Собственно, об этом сейчас и идет речь - блогер сказал, что его на дороге подрезала другая машина, - уточнил эксперт.

Сайт KP.ru подробно разобрал с экспертами самые важные вопросы, которые остались после резонансного массового ДТП на Садовом кольце.

Напомним, блогер Эдвард Бил 1 апреля 2021 года стал участником ДТП с пятью автомобилями на улице Смоленская площадь. В аварии тяжело пострадала 40-летняя водитель Фольксвагена. Её госпитализировали с травмами. Сейчас женщина в коме.

3 апреля Эдварда Била доставили в суд. Судья избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий до 1 июня.