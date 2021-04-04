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Политика4 апреля 2021 14:58

Путин на следующей неделе проведет совещание по выполнению послания 2020 года

Дата нового послания Федеральному собранию пока не определена
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание, на котором заслушает отчет об исполнении поручений после прошлогоднего послания Федеральному собранию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на следующей неделе, с 5 по 11 апреля 2021 года, проведёт совещание, на котором заслушает доклады об исполнении поручений, озвученных в 2020 году в послании президента Федеральному собранию, сообщил телеканал "Россия - 1".

Отмечается, что дата нового послания президента ещё не определена.

Напомним, в своём послании 2020 года президент Путин предложил внести поправки к Конституции России, продлить программы некоторых пособий, наладить поставки жизненно важных лекарственных препаратов и увеличить количество бюджетных мест в высших учебных заведениях.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль в скором времени должен сообщить о дате послания президента Путина Федеральному собранию.

С предыдущим посланием Путин обратился к Федеральному собранию 15 января 2020 года в Центральном выставочном зале "Манеж".