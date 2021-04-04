В России с 1 июля 2021 начнёт работать единый реестр видов контроля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о начале работы единого реестра видов контроля с 1 июля текущего года. Об этом в воскресенье, 4 апреля, говорится на официальном сайте кабмина.

Единый реестр сформирует набор данных, которые будут использовать разные информационные системы, в том числе Единый реестр контрольных мероприятий и информационные системы российских ведомств. Эта совокупность информации о контроле будет единообразной.

Сообщается, что реестр можно будет анализировать и принимать на основе информации в нем управленческие решения.

- Речь идет о цифровизации правовых актов и положений, которые в дальнейшем позволят систематизировать контрольно-надзорную сферу в России, - говорится в сообщении правительства.

На сегодняшнем заседании Михаил Мишустин напомнил, что реформа контрольно-надзорной деятельности предусматривает целый комплекс мер. Так, в стране создадут условия для функционирования единого реестра, снизят административную нагрузку на бизнес, устранят дублирующие функции, благодаря чему станет возможным более эффективно оценивать работу самих надзорных органов.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее российский президент Владимир Путин подписал законы о «регуляторной гильотине», которые направлены на правовое регулирование вопросов государственного и муниципального надзора.