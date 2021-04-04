Жириновский призвал вернуться к Юлианскому календарю Фото: Анна САДОВНИКОВА

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал Россию вернуться к Юлианскому календарю и отмечать праздники вместе с остальным миром. Об этом политик написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 4 апреля.

- Пора вернуться к Юлианскому календарю. Весь мир празднует Пасху сегодня, а мы 2 мая. Рождество у нас на 2 недели позже. Только у нас есть старый Новый год. Но ведь Христос родился и воскрес в определенные дни, а мы, получается, издеваемся над историей и моралью. Большевиков нет давно, а их проделки до сих пор мучают человечество, - заметил он.

Владимир Жириновский на этом фоне призвал вернуться к календарю царских времен, а также отметил необходимость переименовать на старый лад города и улицы в России.

Напомним, почти два миллиарда христиан (большинство католиков и протестантов) отмечают в это воскресенье Пасху Христову. Православные же будут отмечать праздник 2 мая этого года. Дело в том, что для вычисления даты праздника верующие ориентируются на первое воскресенье после первого весеннего новолуния. Однако из-за разности календарей, григорианского у католиков и юлианского у православных, свой главный праздник христиане отмечают в разные дни.