Военная база с американскими военными в Ираке подверглась ракетной атаке Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Две ракеты упали рядом с авиационной военной базой «Балад» в иракской провинции Салах-эд-Дин, где находятся американские военнослужащие. В результате ракетной атаки никто не пострадал, никакого ущерба военной базе причинено не было. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщил телеканал Al-Hadath.

По заявлению пресс-службы органов безопасности Ирака, эти ракеты были запущены из района ад-Доджама в провинции Дияла.

Американские СМИ сообщают, что накануне Соединенные Штаты предупредили своих военных на территории Ирака о повышенном уровне опасности на фоне удара в Сирии. Так, на авиационной базе «Балад» с 18:30 до 5:00 разрешены лишь самые важные передвижения.

Напомним, в январе минувшего года иракский парламент проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории государства. Власти Ирака также высказались за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой американской стороной международной антитеррористической коалицией.