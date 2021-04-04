Доктор Мясников назвал плюсы советской кухни Фото: Иван ПРОХОРОВ

Известный российский доктор и телеведущий Александр Мясников назвал преимущества советской кухни. Врач отметил, что во время Советского Союза еда была более натуральной, а режим питания – более здоровым. Кроме того, все продукты питания производили по ГОСТу.

- У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. И толстых людей у нас не было, - отметил Александр Мясников в воскресенье, 4 апреля, в эфире телеканала «Россия 1».

Доктор сообщил, что в настоящее время увеличение количества людей, которые страдают от лишнего веса, во многом связано со спецификой пищевой промышленности. По словам специалисты, продукты питания в наши дни нередко содержат генетически модифицированную сою и вкусовые заменители. В современные продукты также часто добавляют сахар и пальмовое масло.

До этого Александр Мясников рассказывал о преимущества украинской кухни. Доктор отметил, что в рацион жителей Украины зачастую входит много овощей и фруктов, которыми богата их страна.