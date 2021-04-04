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Общество4 апреля 2021 15:47

СК начал проверку после гибели сына худрука детской студии «Непоседы»

По предварительным данным, школьник выпал из окна во время фотографирования
Ксения АНУФРИЕВА
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СК начал проверку после гибели сына худрука детской студии «Непоседы»

Фото: Instagram.com

Российский Следственный комитет начал проверку из-за гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии «Непоседы». Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщается на официальном сайте следственного управления СК по Московской области.

- Следователи начали проверку по факту смерти 14-летнего мальчика в результате падения из окна частного дома. По предварительной информации, ребенок выпал из окна третьего этажа здания, когда пытался сфотографироваться, - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

В СК отметили, что семья мальчика и он сам характеризуются положительно. Сейчас правоохранители устанавливаются все обстоятельства решения, после проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщал сайт kp.ru, в подмосковном Солнечногорске минувшей ночью умер сын художественного руководителя театра-студии Елены Пинджоян. Мальчику было 14 лет, его тело нашли под окнами загородного дома, где жила его семья.