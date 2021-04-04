В ЛНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве военных Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мирный житель ЛНР получил ранения, подорвавшись на взрывном устройстве, которое сбросили украинские силовики с беспилотника около села Николаевка. Об этом в воскресенье, 4 апреля, передает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Сообщается, что неизвестное взрывное устройство было сброшено силовиками 80-й бригады с помощью БПЛА на берегу реки Северский Донец.

- Мирный житель получил множественные осколочные ранения средней тяжести и был госпитализирован в больницу. Мы призываем местных жителей проявлять бдительность. При обнаружении подозрительных предметов следует немедленно сообщать в экстренные службы, - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР, которое цитирует агентство «Луганскинформцентр».

В заявлении говорится также, что сброшенные с украинских беспилотников взрывные устройства являются серьезной угрозой жизни мирного населения, которое проживает в прифронтовых районах ЛНР. До этого глава управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что за два месяца на украинских минах подорвались 12 гражданских лиц.

Напомним, вчера в результате удара, нанесенного украинскими силовиками по территории Донецка при помощи беспилотного летательного аппарата, погиб маленький ребенок. Трагический инцидент произошел в поселке Александровское под городом Енакиево.