Главнокомандующий ВСУ назвал армию Украины «щитом Европы» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Руслан Хомчак заявил, что вступление Украины в НАТО поможет усилит Североатлантический альянс. Об этом говорится в заявлении военного начальника в социальной сети Facebook в воскресенье, 4 апреля.

Сегодня НАТО празднует свое 72-летие. По мнению Руслана Хомчака, за минувшие годы ВСУ стали «настоящим щитом Европы, а также активным контрибьютором евроатлантической безопасности».

- Вступление Украины в альянс укрепит не только наше государства, это также усилит Организацию Североатлантического договора. Украина уже сотрудничает с НАТО по ключевым вопросам. Данное взаимодействие усилилось с получением Украиной статуса партнера расширенных возможностей, - заявил главнокомандующий украинской армии.

Руслан Хомчак добавил, что в этом году военные Украины должны принять участие в 15 многонациональных учениях за пределами государства.

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