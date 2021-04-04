МИД России: НАТО провоцирует гонку вооружений в мире Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Расходы Североатлантического альянса на оборону в минувшем году продолжили увеличиваться и выросли на 7,4 процента. Подобная политика НАТО провоцирует мировую гонку вооружений. Об этом в воскресенье, 4 апреля, говорится в сообщении российского министерства иностранных дел в социальной сети Twitter.

- Ровно 72 года назад для «сохранения мира» был создан альянс НАТО. В настоящее время на счету организации - бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция, которая погрузила во мрак Ливию. В прошлом 2020 году военные расходы альянса вновь выросла на 7,4 процента. Вот такое «сохранение мира», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

В соответствии с инфографикой, представленной МИД РФ, в прошлом году расходы альянса на оборону составили 1,09 триллиона долларов. Тем временем Россия потратила на данные цели только 0,05 триллиона долларов. По мнению представитель министерства, увеличение расходов на военные цели может привести к эскалации глобальной гонки вооружений в мире.

В МИД России отметили также, что в 2020 году мировые расходы на оборону выросли с 1,8 до 1,93 триллиона долларов.