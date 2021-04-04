Финская журналистка назвала качества, которые поразили ее в русских Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Финско-шведская журналистка Анна-Лена Лаурен поделилась своими впечатлениями от жизни в России и назвала качества, которые поразили ее в русских. Статью об этом в воскресенье, 4 апреля, опубликовали в журнале Göteborgs-Posten.

Журналистка работает в России на протяжении 15 лет. Сперва она жила в столице государства, затем переехала в Санкт-Петербург. Анна-Лена Лаурен свободно владеет русским языком, однако репортер призналась, что не хочет слишком сильно интегрироваться в чужую среду.

Она объяснила, что русские склонны отмахиваться от проблем в своей стране и пожимать плечами при любых трудностях.

- Для меня же очень важно сохранять остроту чувств, реагировать на все, что неправильно. Однако при это россияне очень тесно связаны с родной историей и культурой. Они читают своих классиков, в обществе ценятся поэзия и художественная литература, - отмечает репортер.

Лаурен отметила также, что в России легко вести социальную жизнь. По словам финской журналистки, нет ничего лучше, чем «сесть с русскими за стол, пить вино и просто разговаривать». Такие беседы никогда не бывают скучными, а разговор обычно быстро переходит на важные, масштабные темы.

- Скучные темы вроде погоды русские почти никогда не обсуждают. Они часто размышляют о смерти, любви и прочих философских, экзистенциальных вещах, - заключила журналистка.