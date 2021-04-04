Доктор Мясников назвал основные показания к вакцинации от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях обязательно необходимо пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом врач сообщил в воскресенье, 4 апреля, в своем Telegram-канале.

По словам специалисты, показаниями к вакцинации от коронавируса является наличие у человека серьезных хронических заболеваний, а также преклонный возраст.

- Возраст выше 65 лет и наличие хронических заболеваний, например, диабета, ожирения, онкологических заболеваний. Гепатита, эмфиземы, являются первоочередными показаниями для вакцинации, - сообщил Александр Мясников.

Врач отметил, что к нему часто обращаются пожилые люди, которые спрашивают, насколько необходимо проходить процедуру вакцинации от коронавируса. Александр Мясников отметил, что данная категория граждан особенно нуждается в формировании иммунитета, поэтому им необходимо сделать прививку.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает от инфекции на 91 процента. По словам специалиста, около девяти процентов привитых людей могут заразиться коронавирусом, однако болезнь у них не будет протекать в тяжелой форме.