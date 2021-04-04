Жительница Шотландии услышала звуки фильмов для взрослых из ночника в комнате ребенка

Жительница Шотландии услышала непристойные звуки из ночника, который стоял у кровати ее маленькой дочери. Виновниками курьеза стали соседи женщины: кто-то из живущих рядом людей случайно подключился к детскому ночнику по Bluetooth во время просмотра фильмов для взрослых. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщает издание The Record.

Дон Лоушн из Эдинбурга рассказала, что накануне вечером она как обычно уложила свою дочь спать и сидела в гостиной, когда внезапно услышала громкие стоны из детской комнаты.

- Я и мой супруг были поражены. Эти звуки доносились из ночника. К счастью, мой ребенок слишком маленький, чтобы понять, что происходит, - рассказала Дон.

На следующий день женщина оставила на лестничной клетке записку с просьбой к любителям посмотреть взрослые фильмы срочно отключиться от детского ночника. Кто из соседей допустил такую оплошность, Дон так и не поняла, однако ее послание этот человек явно получил – подобных ситуаций больше не возникало.