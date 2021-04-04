Украина ввела санкции против Россотрудничества и компании «Волга-Днепр» Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Россотрудничества и компании «Волга-Днепр». Об этом в воскресенье, 4 апреля, говорится в указе лидера Незалежной, опубликованном на его официальном сайте.

В «черном списке» Украины в общей сложности оказались еще 77 предприятий.

- Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, - говорится в указе Владимира Зеленского.

Напомним, в феврале этого года украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций к компании, владеющей сетью магазинов спортивных товаров «Спортмастер». Кроме этой сети, под действие ограничений попали еще 18 компаний и восемь физических лиц.