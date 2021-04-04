Минтруд России сообщил об изменениях в начислении детских пособий с 1 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России с 1 апреля текущего года ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет стали начислять опекунам. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщили представители российского министерства труда.

Как объяснили в ведомстве, размер данных выплат по новым правилам зависит от среднедушевого дохода семьи. При этом базовый размер выплаты на детей - это половина прожиточного минимума в регионе страны.

- Прежде приемного ребенка не включали в состав семьи при расчете среднедушевого дохода, поэтому опекун с доходов в 20 тысяч рублей в месяц не мог претендовать на пособие, - объяснил сенатор Сергей Леонов в интервью сайту URA.RU.

По его словам, в данной ситуации среднедушевой доход оказывался выше прожиточного минимума. С вступлением в силу новых изменений опекаемого ребенка будут включать в состав семьи при расчете выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.

Как сообщал сайт kp.ru, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом 50% выплаты на ребенка будет ниже прожиточного минимума на душу населения в регионе, то ежемесячное пособие увеличат до 75% данного минимума.