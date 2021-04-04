Жительница Тайваня отрезала любовнику 20% полового органа кухонными ножницами Фото: соцсети

Жительница Тайваня отрезала своему любовнику часть полового органа кухонными ножницами, пока мужчина мирно спал. Инцидент произошел накануне в поселке Сиху.

40-летняя местная жительница Фунг начала подозреваться своего 52-летнего любовника в измене и не придумала ничего получше, как отомстить мужчине таким жестоким способом. Пока он спал, ревнивая дама отрезала ему 20% полового органа кухонными ножницами. Мужчина проснулся от сильной боли - к тому моменту его возлюбленная уже успела смыть в унитаз отрезанную часть полового органа. После этого Фунг сама сдалась полиции.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу, а женщина сдалась полиции Фото: соцсети

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. Врачи смогли остановить кровотечение, однако заявили, что оставшейся части полового органа пациенту будет недостаточно для полового акта, поэтому лучший способ - имплантировать искусственный орган, пишет издание BCFocus.

Сообщается также, что чуть позже сотрудники правоохранительных органов нашли орудие преступления – окровавленные ножницы – под окнами дома злоумышленницы. В настоящее время полиция проводит проверку.

Накануне сайт kp.ru писал, что 51-летний житель Флориды, отец пятерых детей, заподозрил свою супругу в интимной связи с 32-летним соседом и решил отомстить обидчику. Ревнивый мужчина отрезал соседу половой орган ножницами, угрожая своей жертве пистолетом.