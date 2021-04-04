МИД Иордании заявил о заговоре принца Хамзы с другими странами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший наследный принц Иордании и сводный брат нынешнего правителя королевства Хамза ибн Хусейн подозревается в заговоре с иностранными государствами. По словам главы министерства иностранных дел государства Аймана Сафади, он планировал дестабилизировать обстановку в стране.

В ходе пресс-конференции в воскресенье, 4 апреля, глава иорданского внешнеполитического ведомства подтвердил арест около 20 человек, которые планировали устроить в королевстве госпереворот. Сафади заявил, что в этом принимали участие принц Хамза и еще один член королевской семьи. Какие именно государства были в заговоре с принцем, дипломат не уточнил.

Сообщается также, что сейчас принц Хамза находится под домашним арестом.

Как вчера сообщал сайт kp.ru, власти Иордании задержали бывшего наследника и еще около 20 человек, назвав их действия «угрозой стабильности» государства. В королевстве идет расследование о предполагаемом заговоре с целью свержения старшего сводного брата Хамзы – действующего короля Абдаллы II.