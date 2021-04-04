ЦСКА победил «Тамбов» в матче премьер-лиги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский футбольный клуб ЦСКА на выезде обыграл футболистов из «Тамбова» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Прошедшая в Саранске встреча завершилась со счетом 2:1.

Для ЦСКА это был первый матч под руководством хорвата Ивицы Олича, который сменил на должности главного тренера белоруса Виктора Ганчаренко.

В ходе воскресной встречи на гол Артема Архипова на 16-ой минуте армейцы ответили точными ударами Николы Влашича и Саломона Рондона, которые забили мячи на 26-ой и 52-ой минутах матча. Все три гола были забиты с пенальти.

После 24 туров московский ЦСКА набрал 43 очка, поднявший на четвертое место в турнирной таблице. «Тамбов» в настоящее время набирает только 13 баллов и идет на последней строчке турнирной таблицы. В следующем туре РПЛ тамбовские спортсмены сыграют с подмосковным футбольным клубом «Химки» 10 апреля этого года. У ЦСКА следующий матч будет 12 апреля – они сыграют с волгоградским «Ротором».