Умер Николай Бех, бывший гендиректор КамАЗа

Профессор и заслуженный машиностроитель умер в возрасте 75 лет Фото: ТАСС

Умер Николай Бех, генеральный директор российской компании КамАЗ в 1987-1997 годах. Профессор и заслуженный машиностроитель скончался вчера вечером на 75-ом году жизни. Об этом в воскресенье, 4 апреля, говорится на сайте автозавода.

Николай Бех закончил Киевский политехнический институт, а также высшие курсы Академии генерального штаба и Международную академию бизнеса в Германии. Удостоился звания доктора технических наук.

В КамАЗ он попал в 1980 году переводом с ВАЗа, где был главным инженером. В 1987 году Бех возглавил компанию, а свой пост покинул только в январе 1997 года, после чего в течение полутора лет возглавлял совет директоров организации. В этот же период он стал советников мэра российской столицы по промышленной политике. До 2006 году Николай Бех был президентом энергомашиностроительной компании «Звезда-Энергетика» в Санкт-Петербурге.

За свою жизнь доктор технических наук написал около 30 научных статей и книг. Он был лауреатом премии Совета Министров Советского Союза, удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, «Трудового Красного знамени», «Дружбы народов», «Знак Почета», а также медали Анании Ширакаци.