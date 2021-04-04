Володин назвал санкции Украины против России пренебрежением здравым смыслом Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередные санкции против российских граждан и компаний со стороны Украины – пример пренебрежения международным правом и здравым смыслом. Об этом в воскресенье, 4 апреля, заявил председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

- Киевские власти как могут подражают своим покровителям. Ограничения против Россотрудничества, смысл деятельности которого состоит в развитии гуманитарного международного сотрудничества, являются беспрецедентным случаем, - отметил спикер нижней палаты.

Вячеслав Володин добавил, что Госдума обсудил с руководством министерства иностранных дел России и Россотрудничества меры для поддержки россиян на Украине, которые стремятся к сохранению отношений с Россией. Председатель органа власти уточнил, что данное обсуждение должно пройти с участием всех парламентских партий.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против Россотрудничества, компании «Волга-Днепр» и еще 77 предприятий.