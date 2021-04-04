Захарова оценила поведение Навального на встрече с Бутиной в колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заступилась за члена Общественной палаты Марию Бутину, которая начала получать угрозы после визита к осужденному Алексею Навальному в колонию. Своем мнение по поводу поведения блогера представитель внешнеполитического ведомства выразила на своей странице в Facebook в воскресенье, 4 апреля.

Мария Захарова отметила, что Бутину не смогут задеть оскорбления, поскольку девушка несколько месяцев провела в американской тюрьме, где ее содержали в одиночной камере без права на общение и со множеством других запретов. Несмотря на такие тяжелые условия, Мария Бутина «не сломалась».

- Она выстояла и теперь посвящает жизнь, каждый свой день защите обречённых. Если кто и имеет право оценить «бесчеловечные условия» содержания, так это она. Лживое мурло, с которым она пыталась поговорить, не является «невинной жертвой». Мария Бутина – настоящий человек, а то, что перед ней, - истеричная баба, - подчеркнула Мария Захарова.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне член общественной палаты Мария Бутина посетила покровскую колонию, где содержат Алексея Навального. В беседе на радио «КП» Бутина отметила, что никаких описанных осужденным блогером «ужасов» в учреждении нет, а к заключенным относятся хоть и строго, но очень вежливо.