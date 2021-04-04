Футболист молодежной команды «Знамя Труда» умер во время матча Фото: Александр ГЛУЗ

Спортсмен футбольной молодежной команды «Знамя Труда», 18-летний Никита Сидоров умер на поле во время матча. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщает телеканал «360», ссылаясь на информацию тренера клуба Александра Бабаева.

- Да, это правда. Предварительно, причиной смерти футболиста стала аневризма, разрыв сосуда в головном мозге, - сообщил тренер.

Отмечается, что молодой спортсмен скончался во время футбольного матча, который проходил на стадионе «Торпедо» Орехово-Зуевского городского округа. По предварительной информации, смерть футболиста наступила мгновенно, помощи врачей он дождаться не успел.

Как сообщал сайт kp.ru, летом минувшего 2020 года во вратаря команды «Знамя Труда» Ивана Заборовского попала молния во время тренировки. МЧС предупреждали о сильном и ливне и грозе, однако молодые футболисты решили не отменять игру. В тот день команда также тренировалась на стадионе «Торпедо». Юношу госпитализировали и ввели в искусственную кому.