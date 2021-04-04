Биатлонистка Лариса Куклина выиграла масс-старт чемпионата России, не получив патроны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская биатлонистка Лариса Куклина смогла выиграть масс-старт чемпионата России по биатлону, который проходил в эти дни в Ханты-Мансийске. Спортсменка победила в гонке, не получив патроны, пишет в воскресенье, 4 апреля, издание «Матч ТВ».

Лариса Куклина преодолела дистанцию в 12,5 километра за 37 минут 20,6 секунды и допустила только один промах. Второе место в масс-старте заняла Наталья Ушкина с отставание в 17,1 секунды и двумя промахами. Третьей пришла к финишу Виктория Сливко с отставанием от лидера на 34,6 секунды и одним промахом.

Уже после финиша победительница гонки рассказала, что перед стартом она не получила патроны для участия в масс-старте.

- Не было моей рабочей партии патронов. Так получилось. Для участия в гонке я собирала патроны, оставшиеся с прошлых стартов, - сообщила Лариса Куклина.

Биатлонистка принимала участие в прошедшем Кубке мира, по итогам сезона заняла 38 место. Российский чемпионат по биатлону завершился сегодня, 4 апреля.