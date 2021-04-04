Патриарх Кирилл утвердил решение суда о лишении священного сана протодиакона Кураева Фото: Тимур ХАНОВ

Патриарх Кирилл утвердил решение суда о лишении священного сана протодиакона Андрея Кураева, однако ввел мораторий на издание соответствующего указа на время, которое потребуется священнику на пересмотр своих взглядов. Об этом в воскресенье, 4 апреля, говорится в сообщении на официальном сайте Московского Патриархата.

- На издание указа об извержении протодиакона из священного сана вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви, который он избрал в свое время, - говорится в резолюции Патриарха Кирилла.

Напомним, в конце прошлого года московский Епархиальный суд рассматривал сообщения о церковных правонарушениях известного своими критическими высказываниями в адрес Русской православной церкви протодиакона Кураева. В итоге суд постановил лишить его сана. В заявлениях Кураева суд увидел «признаки хулы на Церковь».