Предвыборный сайт Трампа для пожертвований снимал деньги с пользователей без их ведома Фото: REUTERS

Предвыборный сайт бывшего американского президента Дональда Трампа для пожертвований в пользу кампании 2020 года повторно снимал деньги со счетов пользователей без их ведома. Об этом в воскресенье, 4 апреля, пишет издание New York Times.

В сентябре минувшего года на предвыборном сайте Трампа появилась функция, которая по умолчанию обеспечивала повторное еженедельное списание средств у доноров. Чтобы отказаться от пожертвования, пользователи вынуждены были вручную убрать уже проставленную галочку рядом с данной функцией. Само упоминание о повторном списании средств было прописано в правилах сайта мелким шрифтом.

- Со временем на сайт Трампы добавили еще одну автоматическую функцию, удваивающую размер пожертвований. В скором времени некоторые сторонники Дональда Трампа обратились в банки с жалобами о мошенничестве, - говорится в материале издания.

По данным газеты, в итоге экс-президент Соединенных Штатов вернул донорам около 122 миллионов долларов – это примерно 10,7 процента от общей суммы, которую сайт успел набрать во время предвыборной кампании.

Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября прошлого года, победу одержал демократ и бывший вице-президент страны Джозеф Байден. Кандидат от партии республиканцев Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах, а также отказался присутствовать на инаугурации победившего соперника.