NI назвал пять вооружений, которые обеспечат России победу над Украиной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обозреватель издания National Interest Марк Епископос рассказал о вооружении российской армии, которое обеспечит России победу в случае вооруженного конфликта с Украиной.

Эксперт заявил, что эскалация конфликта на юго-востоке Украины может привести к войне с Россией. При этом, по его словам, у армии РФ есть значительное превосходство в плане воздушной и противоракетной обороны, что создаст большие сложности для украинской армии.

- ВСУ не смогут преодолеть российскую систему противовоздушной обороны, поскольку им не хватает скрытности. В Крыму находится ЗРК С-400 «Триумф», представляющая угрозу для военных объектов на востоке и в центральной части Украины. Не стоит забывать об истребителях Су-35С с управляемыми бомбами. Авиация Украины не способна противостоять России из-за собственной отсталости и ветхости, - отметил Марк Епископос.

В случае боевых действий на суше Россия может воспользоваться БМП-3М, которые имеют существенные преимущества по сравнению с танками в городских условиях. Танки, в первую очередь Т-90М, по мнению обозревателя, также внесут свой вклад в гипотетической войне. Епископос отметил, что Россия лидирует в мире по количеству имеющихся на вооружении танков.

Пятыми в списке американского обозревателя числятся российские самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С» с продвинутой технологией прицеливания. Они могут производить до восьми выстрелов в минуту.

Напомним, с февраля текущего года ситуация на востоке Украины начала ухудшаться, участились случаи провокации со стороны украинских военных и обстрелы населенных пунктов Донбасса. Накануне в результате удара беспилотника ВСУ на окраине Донецка погиб маленький ребенок и пострадала женщина. Спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин после этого призвал обсудить вопрос исключения Украины из Совета Европы.