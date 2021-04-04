В Гидрометцентре предупредили о летней засухе в некоторых регионах России Фото: Иван МАКЕЕВ

В текущем году летняя засуха может угрожать регионам Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья. Засуха в этих регионах может сформироваться из-за дефицита влаги в почве. Об этом в воскресенье, 4 апреля, предупредил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- Пока что могу прогнозировать засуху этим летом в отдельных регионах именно Южного и Северо-Кавказского федерального округа, Крым туда входит. Засуха также может затронуть юг Центрального Черноземья: Воронежская, Тамбовская области, - рассказал синоптик в интервью агентству ТАСС.

Роман Вильфанд объяснил, что риски летней засухи в некоторых российских регионах появились в этом году из-за дефицита продуктивной влаги в почве. При этом в остальных регионах ситуация будет в пределах нормы.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы России о «барической пиле» - резких скачках атмосферного давления то вверх, то вниз, которые будут наблюдаться в Москве в конце следующей недели.