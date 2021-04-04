Пресс-секретарь Зеленского заявила о существовании «украинского русского» языка Фото: REUTERS

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о существовании «украинского русского» языка. Она сказала, что Россия не имеет монополии на русский язык, поэтому Киеву необходимо заявить о наличии «украинского русского».

- Русский, точнее украинский русский – это часть культурного разнообразия нашего государства. Русский язык не является собственностью исключительно РФ. Нам пора самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык, - заявила Юлия Мендель в эфире телеканала «Дом» в воскресенье, 4 апреля.

Официальный представитель Зеленского отметила, что украинские политики спекулируют на теме языка, а некоторые украинцы в своей борьбе за язык порождают в обществе «атмосферу ненависти». При этом Мендель добавила, что украинский язык должен быть защищен.

Напомним, два года назад на Украине приняли закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, которые, в числе прочего, предусматривал формирование «языковой комиссии». Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, которые определяли бы уровень знания украинского.