Глава газового оператора Украины пожаловался на сокращение транзита газа из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава газового оператора Украины Сергей Макогон пожаловался на сокращение транзита газа через территорию Украины. На своей странице в социальной сети Facebook в воскресенье, 4 апреля, он заявил, что Киеву необходимо не допустить завершения строительства «Северного потока — 2».

- Транзит газа по Украине — это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности нашего государства. Россия сокращает транзит через Украину. После запуска «Турецкого потока» транзит на турецкую, греческую и болгарскую территории полностью перешел из Украины на новые газопроводы, - написал Сергей Макогон.

Руководитель «Оператора ГТС Украины» отметил, что в настоящее время на южном направлении через Украину выполняют транзит только для потребителей из Молдавии. По его словам, если «Турецкий поток» продолжат через Болгарию и Сербию, то российская сторона переведет на данный газопровод и транзит в Венгрию, что может означать для Украины потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита в год.

Напомним, в конце 2019 года Россия и Украина подписали соглашения о продолжении транзита газа через Украину. В соответствии с пятилетним договором, «Газпром» гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов в следующие четыре года.