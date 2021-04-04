Эпидемиолог заявил, что в США идет четвертая волна коронавируса Фото: REUTERS

США в настоящее время переживают четвертую волну пандемии коронавирусной инфекции из-за распространения новых штаммов заболевания. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщил американский эпидемиолог Майкл Остерхолм – глава центра инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты.

- В определенном смысле, мы в настоящее время находимся почти посреди новой пандемии. Хорошая новость в том, что современные вакцины эффективны против новых штаммов коронавируса. Британский штамм чаще поражает детей и делает их переносчиками вируса, - отметил эпидемиолог в эфире телеканала Fox News.

Ученый добавил, что на этом фоне американским властям следует пересмотреть свои планы строили относительно работы школ в Штатах.

По информации Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Соединенных Штатах выявлено более 30,6 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекции. От болезни или ее последствий умерло более 554 тысяч американцев. По обоим показателям США занимают первое в мире место.

Как сообщал сайт kp.ru, по словам российского вице-премьера Татьяны Голиковой, в России в последнее время резко выросло число желающих привиться от коронавируса. Голикова призвала жителей страны активнее проходить вакцинацию, отметив, что это совсем не страшно и безболезненно.