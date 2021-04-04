Глава МВД Франции поручил полиции проверить министров на участие в подпольных вечеринках Фото: REUTERS

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил полиции Парижа проверить на достоверность информации местных СМИ о вечерниках с участием министров.

Накануне в них появилась информация, в которой говорится об участии ряда французских министров в подпольных вечеринках в ресторанах, кафе и других заведениях, которые должны быть закрыты в связи с введенными ограничениями из-за пандемии коронавируса.

- Я попросил префекта полиции Парижа проверить достоверность сообщенных фактов, чтобы, если они подтвердятся, привлечь к ответственности организаторов и участников этих тайных обедов, - написал Дарманен в посте Twitter.

Ранее в репортаже на телеканале M6 сообщалось о якобы действующем подпольном ресторане, который расположен в престижном районе Парижа. Несмотря на введенные властями мерами по борьбе с распространением covid-19 в заведении ни официанты, ни гости не использовали маски и не соблюдали социальную дистанцию. Ко всему прочему среди клиентов, как сообщил источник журналистов, присутствовали и представители французского правительства.