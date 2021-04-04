В аэропорту Варшавы эвакуировали более 100 человек из самолета из-за "минирования" Фото: Иван ВИСЛОВ

Более 100 пассажиров и экипаж самолета авиакомпании Turkish Airlines, прибывшего в Варшаву из Стамбула, были эвакуированы.

Сообщается, что такое решение было принято в связи с поступившим сообщением о "минировании" воздушного судна. На данный момент специалисты уже занимаются поисками возможной бомбы. Об этом сообщила в воскресенье, 4 апреля, Польскому агентству печати пресс-секретарь местного отделения пограничной охраны Дагмара Белец-Янас.

- Мероприятия по проверке самолета все еще проводятся, - рассказала она, отметив, что пока никаких подозрительных предметов на борту пассажирского лайнера обнаружено не было. При этом не исключается, что сообщение могло быть "анонимной шуткой".

Ранее сообщалось, что 4 апреля самолет авиакомпании All Nippon Airways, летевший по маршруту из Токио во Франкфурт, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. По предварительным данным, пилоты самолета были вынуждены посадить воздушное судно из-за отказа левого двигателя.