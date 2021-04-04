Число заболевших коронавирусом в мире за время пандемии превысило 130 миллионов Фото: Андрей АБРАМОВ

В мире общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии превысило 130,42 миллиона. Об этом говорится в данных Всемирной организации здравоохранения.

Только за последние сутки в разных странах covid-19 выявили у более чем 510 тысяч граждан. При этом, официальное число летальных случаев возросло на планете более чем на 10,1 тысячи, превысив отметку в 2,84 миллиона смертей.