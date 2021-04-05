Протодиакон Кураев намерен переосмыслить свою позицию после решения патриарха Кирилла Фото: Тимур ХАНОВ

Протодиакон Кураев согласился переосмыслить свою позицию после решения патриарха Кирилла о моратории на решение церковного суда о лишении его сана.

- Раз дано время на "переосмысление", буду паки и паки думать, - написал он в ЖЖ.

Также Кураев отметил свою готовность идти вместе с Церковью Христовой.

Напомним, ранее сообщалось, что патриарх Кирилл утвердил решение суда о лишении священного сана протодиакона Андрея Кураева, однако он ввел мораторий на издание соответствующего указа на некоторое время, чтобы у священника была возможность пересмотреть свои взгляды.

До этого сообщалось, что в конце прошлого года московский Епархиальный суд рассматривал сообщения о церковных правонарушениях известного своими критическими высказываниями в адрес Русской православной церкви протодиакона Кураева. В результате суд пришел к выводу о необходимости лишить его сана, поскольку в заявлениях протодиакона суд увидел "признаки хулы на Церковь".