Слабое зрение назвали одной из самых распространенных причин освобождения от военной службы

Главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко рассказал об отборе в армию и назвал самые распространенные причины для отказа призывнику в службе.

По его словам, все чаще молодые люди освобождают от службы в российской армии из-за слабого зрения. Эта причина оказалась на четвертом месте.

Также наиболее частые причины, по которым молодых людей признают ограниченно годными - болезни костно-мышечной системы (сколиозы и плоскостопие), на втором месте болезни системы кровообращения (чаще всего нарушение сердечного ритма, реже - врожденные пороки сердца), на третьем месте болезни нервной системы. Об этом Дацко рассказал "Известиям".

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 апреля в России стартовал весенний призыв, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 27 лет обязаны отслужить в армии.