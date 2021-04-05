За 10 лет в России на 10% вырос показатель "годности" призывников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России с 1 апреля 2021 года стартовал весенний призыв на службу в армию. О том, как за последние 10 лет нашей стране показатель "годности" мужчин, рассказал лавный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко.

По словам специалиста, призывники стали более "годными".

- В 2010-2011 годах показатель годности был 67,7%. Сегодня он составляет 78%", - рассказал Дацко "Известиям".

При этом эксперт отметил, что в этом году, по сравнению с прошлым, из-за пандемии коронавируса призыв будет проходить в более строгих санитарных условиях.