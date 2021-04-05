Боррель заявил о планах глав МИД стран ЕС обсудить "военную активность России вокруг Украины" Фото: REUTERS

Министры иностранных дел 27 стран Европейского союза намерены обсудить предполагаемую "военную активность России вокруг Украины". Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

- Беседовал с МИД Украины Дмитрием Кулебой. С серьезной озабоченностью слежу за российской военной активностью вокруг Украины. Будем и дальше обсуждать с Кулебой и министрами иностранных дел Евросоюза на следующем заседании, - написал он в своем посте в социальной сети Twitter.

В связи с заявлениями украинской стороны о якобы наращивании сил России вдоль границы с Украиной представители Запада в последние несколько дней неоднократно выражали обеспокоенность по этому поводу.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже объяснял, что перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку для них это не несет никакой угрозы.

Напомним, ранее Минобороны Украины после переговоров главы военного ведомства Андрея Тарана и руководителя Пентагона Ллойда Остина сделало заявление о том, что Вашингтон готов оказать помощь Киеву "в случае эскалации российской агрессии".