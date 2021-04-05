В Бангладеш паром с 50 пассажирами затонул после столкновения с другим судном

Небольшой паром, на борту которого находились около 50 пассажиров, затонул в Бангладеш в воскресенье, 4 апреля.

Причиной трагедии, в результате которой погибли как минимум пять граждан, стало столкновение с другим судном. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителей властей. Еще 11 пассажиров парома удалось спасти.

- На данный момент мы не знаем точного числа пропавших, - приводит AFP слова местного чиновника. Спасатели продолжают работать на месте, ведутся поиски выживших.