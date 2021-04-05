Севастополь, Ингушетия и Ленобласть стали лидерами по демографическому приросту в России

Аналитики провели исследование и выяснили, какие регионы России стали лидерами по демографическому приросту населения.
Так, на первом месте рейтинга оказался Севастополь, где показатель прироста увеличился на почти 17%. На втором месте расположилась Ингушетия (рост на 5,6%), а Ленинградская область (4,3 процента) заняла третье место. К такому выводу пришли эксперты РИА Новости, проводившие исследование.
Топ-5 российских регионов-лидеров по демографическому приросту:
- Севастополь (+16,8%)
- Республика Ингушетия (+5,6%)
- Ленинградская область (+4,3%)
- Чеченская Республика (+4,2%)
- Тюменская область (+3%)